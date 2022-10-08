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خام البصرة يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة.. والامريكي يحلق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-08T06:13:25+0000
خام البصرة يغلق على مكاسب اسبوعية كبيرة.. والامريكي يحلق

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له أمس يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار ليصل الى 87.68 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 5.1 دولارات، بما يعادل 6.06%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتقاع من يوم أمس الجمعة بمقدار 3.50 دولارات ليصل الى 97.92 دولاراً، وسجل أرباحاً أسبوعية بلغت 9.96 دولارات او ما يعادل 11.32 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 4.19 دولارات ليصل الى 92.64 دولاراً للبرميل، وسجل أرباحا اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 13.15 دولارا أو ما يعادل 16.54% .

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط عندما قرر تحالف أوبك تخفيض انتاجه بمقدار مليوني برميل يوميا بعدما شهدت أسعار النفط انخفاضا تدريجيا نتيجة الركود الاقتصادي الذي بدا يظهر في اوربا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.

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