خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة ومكاسب لبرنت 

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسائر كبيرة الأسبوع الماضي فيما أغلق خام برنت على مكاسب، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 23 سنتا ليصل الى 87.68 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 4.22 دولارات، بما يعادل 4.81%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاعا أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 54 سنتا ليصل الى 85.05 دولاراً للبرميل، وسجل خسائر اسبوعية ايضا بلغت 56 سنتا أو ما يعادل 0.65% .

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع من يوم الجمعة بمقدار 1.12 دولار ليصل الى 93.50 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.87 دولار او ما يعادل 2.04 %.

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك بتخفيض انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يقابلها التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوربا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.