خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسائر اسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 5% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت هي الاخرى.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 1.24 دولار ليصل الى 75.02 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 4.3 دولارات بما يعادل 5.42%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 1.71 دولار ليصل الى 83.63 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 4.29 دولارات أو ما يعادل 4.88 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من أمس الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.66 دولار ليصل إلى 76.28 دولاراً للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 3.8 دولارات او ما يعادل 4.75% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب الصيني على النفط نتيجة الإغلاق لبعض المناطق فيها بعد ازدياد حالات كوفيد- 19.