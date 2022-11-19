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خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-19T06:07:49+0000
خام البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسائر اسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 5% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى التي سجلت هي الاخرى خسائر بأكثر من 8%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.54 دولار ليصل الى 79.32 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 4.77 دولارات بما يعادل 5.67%.

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 2.16 دولار ليصل الى 87.62 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 8.37 دولارات او ما يعادل 8.72 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.56 دولار ليصل الى 80.08 دولاراً للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 8.88 دولارات أو ما يعادل 9.98% .

وشهد الأسبوع الماضي انخفاضا في أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب الصيني على النفط نتيجة الإغلاق لبعض المناطق فيها بعد ازدياد حالات كوفد- 19، اضافة الى التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوربا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.

 

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