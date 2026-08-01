خام البصرة يغلق على خسائر تلامس 10 دولارات

شفق نيوز- البصرة

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية كبيرة، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية عند ختام تداولات الأسبوع، بعد موجة من التذبذب شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسات التداول بمقدار 1.89 دولار للبرميل، أو ما يعادل 3.25%، ليغلق عند 56.21 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 9.61 دولارات، بما يعادل 14.60% مقارنة بمستواه في بداية الأسبوع.

كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.89 دولار للبرميل، بنسبة 3.13%، ليغلق عند 58.51 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 9.61 دولارات، تعادل 14.11% قياساً ببداية الأسبوع.

وفي المقابل، أنهت العقود الآجلة للنفط العالمي تداولات الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد خام برنت بمقدار 0.98 دولار، أو 1.10%، ليصل إلى 90.01 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.22 دولار، أو 1.46%، ليبلغ 84.81 دولاراً للبرميل.