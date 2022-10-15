خام البصرة يغلق على خسارة طفيفة

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة طفيفة الأسبوع الماضي فيما أغلق خاما برنت والأمريكي على خسائر كبيرة، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

واغلق خام البصرة الثقيل في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.12 دولار ليصل الى 87.68 دولاراً، الا انه سجل خسارة اسبوعية طفيفة بلغت 44 سنتا، بما يعادل 0.50%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض من يوم الجمعة بمقدار 2.94 دولار ليصل الى 91.63 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 6.29 دولارات او ما يعادل 6.42 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض ايضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 3.50 دولارات ليصل الى 85.61 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 7.03 دولارات او ما يعادل 7.59% .

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك بتخفيض إنتاجهما بمقدار مليوني برميل يوميا لتعاود مرة أخرة مع نهاية الأسبوع بانخفاض الأسعار نتيجة الركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوربا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.