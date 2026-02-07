خام البصرة يغلق على خسارة أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة في أسعارهما خلال الأسبوع المنصرم.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة ارتفاعا بلغ 7 سنتات ليصل الى 63.35 دولار وسجل خسارة أسبوعية بلغت 40 سنتا او ما يعادل 0.63%.

في حين سجل خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له ارتفاعا ايضا بلغ 7 سنتات ليصل الى 65.80 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 40 سنتا او ما يعادل 0.61 %.

ويتجه الخامان برنت والأميركي، لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حالياً على انخفاض بأكثر من 3% عن أعلى مستوياتهما في ستة أشهر تقريباً، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأميركية الإيرانية .