خام البصرة يغلق على خسارة أسبوعية كبيرة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة اسبوعية كبيرة.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 3.29 دولارات ليصل إلى 66.97 دولارًا، مسجلًا خسارة أسبوعية بلغت 4.36 دولارات، أي ما يعادل 6.11%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أغلق أيضًا على انخفاض بلغ 3.28 دولارات ليصل إلى 70.02 دولارًا، مسجلًا خسارة أسبوعية قدرها 4.36 دولارات أو ما يعادل 5.86%.

وفي السياق نفسه، سجل خاما برنت والأمريكي أيضًا خسائر أسبوعية بنهاية الأسبوع، بعد صدمة الأسواق جراء الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي.