خام البصرة يغلق على خسارة أسبوعية بأكثر من دولارين

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، مساء أمس الجمعة، على خسارة خلال أسبوع.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 96 سنتا ليصل الى 59.59 دولار وسجل خسارة أسبوعية بلغت 2.48 دولارا او ما يعادل 4%

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض أيضاً بلغ 96 سنتا ليصل الى 61.34 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 2.58 دولار أو 4.04 %.

وواصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يتيح تدفق مزيد من إمدادات النفط إلى السوق العالمية.

وتتجه عقود الخامين للنزول بأكثر من 2% هذا الأسبوع، بفعل المخاوف من زيادة المعروض.