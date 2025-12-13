خام البصرة يغلق على خسارة أسبوعية

شفق نيوز- البصرة

أغلق خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، في آخر جلسة لهما على خسارة في أسعارهما خلال أسبوع.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، انخفاضا بلغ 19 سنتا ليصل الى 57.73 دولار وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.89 او ما يعادل 3.17%.

فيما سجل خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له انخفاضاً أيضاً بلغ 19 سنتاً ليصل الى 59.38 دولاراً، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 1.99 دولار او ما يعادل او 3.24%.

ويتجه خاما برنت والأميركي لتسجيل تراجع أسبوعي، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض، وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.