خام البصرة يغلق على خسارة تتجاوز 4% خلال أسبوع

2025-11-08T06:06:01+00:00

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط، على خسارة بأكثر من 4% خلال أسبوع.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 9 سنتات ليصل الى 61.73 دولار الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 2.95 دولار او ما يعادل  4.56%

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع أيضا بلغ 9 سنتات ليصل إلى 63.58 دولار، وسجل خسارة اسبوعية بلغت نحو 3 دولارات او 4.43 %.

ويتجه الخامان برنت والأميركي للتراجع بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قيام منتجين عالميين رئيسيين بزيادة الإنتاج.

