خام البصرة يغلق على تراجع بعد مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على تراجع أسعارها، لكنها سجلت أول مكاسب أسبوعية منذ شهر.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 6 سنتات ليصل الى 72.03 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.29 دولار، بما يعادل 1.82%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 6 سنتات ليصل الى 75.18 دولارا، إلا أنه سجل أيضا مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 1.29 دولار أو ما يعادل 1.75%".

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 28 سنتا ليصل الى 75.58 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.41 دولار او ما يعادل 1.9%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من أمس الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 31 سنتا ليصل الى 71.55 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.51 دولارا او ما يعادل 2.16% .

وشهدت أسعار النفط الخام تراجعا يوم الجمعة بفعل توقف مؤقت لمحادثات سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومع ذلك صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكناً.