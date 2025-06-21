خام البصرة يسجل نحو 3% مكاسب اسبوعية

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة بنوعيه المتوسط والثقيل على مكاسب اسبوعية مع ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 67 سنتا ليصل الى 72.16 دولارا، إلا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.09 دولار بما يعادل 2.98%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 67 سنتا ليصل الى 75.11 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.24 دولار او ما يعادل 3.07 %‎.

عالميا حقق كلا خامي برنت وتكساس الأمريكي وعلى أساس أسبوعي مكاسب حيث بلغت مكاسب برنت 3.2% والخام الأمريكي 2.8%.