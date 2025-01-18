خام البصرة يسجل مكاسب كبيرة في أسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 95 سنتا ليصل الى 78.43 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 8.24 دولارات بما يعادل 11.74%

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 95 سنتا ليصل إلى 81.68 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية أيضاً بلغت 4.92 دولارات أو ما يعادل 6.41%‎.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) مكاسب، للأسبوع الرابع على التوالي مدفوعة بمخاوف بشأن شح المعروض بعد العقوبات الأميركية على منتجي النفط الروس وإشارات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.