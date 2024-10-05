خام البصرة يسجل مكاسب كبيرة في اسبوع
شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية تجاوزت 8% مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية كبيرة أيضا.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 2.27 دولار ليصل الى 72.48 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 6.34 دولارات بما يعادل 8.47% .
وفيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 2.27 دولارا ليصل الى 75.48 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 6.34 دولارات او ما يعادل 8.11%.
وسجلت أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 9% للخامين ، مع تقييم المستثمرين احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط يعطّل تدفقات الخام في ظل وفرة الإمدادات في السوق العالمية.
و سجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 9.1% ،فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب اسبوعية ايضا تجاوزت 9% .