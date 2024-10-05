خام البصرة يسجل مكاسب كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية تجاوزت 8‎%‎ مع تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية كبيرة أيضا.‎

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 2.27 دولار ليصل الى 72.48 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 6.34 دولارات بما يعادل 8.47‎%‎ ‎.

وفيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 2.27 دولارا ليصل الى 75.48 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 6.34 دولارات او ما يعادل 8.11%‎.

وسجلت أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 9% للخامين ، مع تقييم المستثمرين احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط يعطّل تدفقات الخام في ظل وفرة الإمدادات في السوق العالمية.

و سجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 9.1% ،فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب اسبوعية ايضا تجاوزت 9% .