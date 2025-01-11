خام البصرة يسجل مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ حقق خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية ملحوظة في تعاملات الأسبوع الماضي، فيما شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا عامًا.

ففي آخر جلسة له يوم أمس الجمعة، أغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع قدره 1.9 دولار ليصل إلى 70.19 دولارًا، مسجلًا مكاسب أسبوعية بلغت 3.37 دولارات، ما يعادل 4.8%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد سجل أيضًا ارتفاعًا بلغ 1.9 دولار ليصل إلى 76.76 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية مماثلة بلغت 4.47 دولارات أو ما يعادل 4.73%.

كما سجل خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، وسط اهتمام المتعاملين في الأسواق العالمية بالاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط نتيجة فرض عقوبات جديدة على روسيا.