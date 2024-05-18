خام البصرة يسجل مكاسب طفيفة مع ارتفاع أسعار النفط

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، مع اتجاه برنت إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 81.93 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 65 سنتا بما يعادل 0.80%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل إلى 86.43 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.21دولار أو ما يعادل 1.79% .

وارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، مع اتجاه خام القياس العالمي برنت إلى تحقيق أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بفضل مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وسط مؤشرات اقتصادية أقوى من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة.