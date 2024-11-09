خام البصرة يسجل مكاسب طفيفة في أسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل مكاسب أسبوعية أيضاً لكل من خام برنت وخام غرب تكساس.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على انخفاض قدره 11 سنتاً ليصل إلى 69.75 دولاراً، مسجلاً مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 58 سنتاً، أي ما يعادل 0.93%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 11 سنتاً ليصل إلى 72.90 دولاراً، وسجل أيضاً مكاسب أسبوعية بلغت 64 سنتاً، أي ما يعادل 0.89%.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% في نهاية تعاملات يوم أمس الجمعة، مع انحسار خطر تأثير إعصار في خليج المكسيك بشكل كبير، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية أيضاً بنسبة 1.3%.