خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من الانخفاض الذي شهده كلا الخامين في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل في جلسة يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 16 سنتًا، ليصل إلى 69.02 دولارًا للبرميل، ولكنه حقق مكاسب أسبوعية تقدر بـ 71 سنتًا، بما يعادل 1.04%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط أيضاً على انخفاض بلغ 16 سنتاً، ليصل إلى 72.12 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 71 سنتاً أو ما يعادل 0.99%.

من جهة أخرى، سجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خسائر أسبوعية كبيرة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط في عام 2025، لا سيما في الصين، أكبر مستورد للخام. وأنهى النفط الأسبوع بتراجع بنحو 3%.