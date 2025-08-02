خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

شفق نيوز– بغداد

سجل خاما البصرة مكاسب أسبوعية، رغم التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في ختام تداولات الأسبوع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.80 دولار، ليصل إلى 69.28 دولاراً، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية قدرها 1.85 دولار، أي ما يعادل 2.75%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض مماثل بلغ 1.80 دولار، ليستقر عند 72.33 دولاراً، لكنه سجّل مكاسب أسبوعية بلغت 1.85 دولار، أو ما يعادل 2.62%.

وشهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً عند التسوية، وسط توقعات بزيادة إنتاج أوبك، وتأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي قد تُقوّض النشاط الاقتصادي وتُقلّل الطلب العالمي على الطاقة.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 4.9%، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنسبة 6.4%.