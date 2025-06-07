خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ شهد خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية، مع ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 40 سنتاً ليصل إلى 61.83 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.46 دولار، ما يعادل نسبة 2.42%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في ذات الجلسة على ارتفاع مماثل بلغ 40 سنتاً، ليصل إلى 64.68 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.15 دولار أو ما يعادل 1.81%.

وعلى الصعيد العالمي، حقق خاما برنت وتكساس الوسيط مكاسب أسبوعية عند التسوية بعد تراجعهما لأسبوعين متتاليين، حيث صعد خام برنت بنسبة 2.75% منذ بداية الأسبوع، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.9%.