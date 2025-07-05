خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية كبيرة

شفق نيوز – بغداد

سجل خاما البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية كبيرة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، رغم انخفاضهما في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بـ11 سنتًا، ليصل إلى 66.11 دولاراً، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 48 سنتاً، ما يعادل 0.73%.

في المقابل، أغلق خام البصرة المتوسط منخفضاً أيضاً بـ11 سنتاً، مسجلًا 69.11 دولاراً، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 58 سنتاً، أو ما يعادل 0.85%.

على الصعيد العالمي، حقق خاما برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية محدودة، حيث تداول خام برنت أعلى بنحو 0.6% عن سعر تسوية الجمعة الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5%.