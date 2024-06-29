خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة‎

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل النفط العالمي مكاسب أسبوعية وشهرية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.60 دولار ليصل الى 83.71 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.6 دولار بما يعادل 1.14%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له أمس، على ارتفاع بلغ 1.69 دولار ليصل إلى 85.56 دولار، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 1.6 دولار أو ما يعادل 1.14% .

وحققت أسواق النفط العالمي ثالث قفزة أسبوعية على التوالي بدعم من التوقعات المتزايدة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبًا خفض أسعار الفائدة، ما من شأنه دعم الطلب على الوقود.

كما حقق الخامَان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط)، مكاسب شهرية بنحو 5.9% لكل منهما، وخلال الربع الثاني من 2024، سجل خام غرب تكساس خسائر بنحو 1.9%، كما تراجع خام برنت 1.2%.