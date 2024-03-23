خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمية خسائر أقل من 1%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.23 دولار ليصل الى 80.90 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 0.6 سنتا بما يعادل 0.75%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.23 دولار ليصل الى 84.30 دولارا، وسجل ايضا مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 0.6 سنتا أو ما يعادل 0.72% .

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم أمس الجمعة، وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما قد يؤدي لزيادة الإمدادات العالمية.

ويتجه كلا الخامين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة بأقل من نصف بالمئة.