خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، بالرغم من تسجيل أسعار البرنت خسائر أسبوعية بأكثر من 1%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 75سنتا ليصل الى 78.47 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 67 سنتا بما يعادل 0.86%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 75 سنتا ليصل الى 81.77 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.52 دولار أو ما يعادل 1.89% .

وأنهت أسعار النفط العالمي تعاملات، يوم أمس الجمعة، منخفضة واحدا بالمئة وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج ،وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.