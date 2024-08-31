خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية رغم خسائر النفط العالمي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية، رغم تسجيل أسعار النفط العالمية خسائر على الصعيدين الأسبوعي والشهري.

فقد أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.14 دولار ليصل إلى 74.66 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بقيمة 2.19 دولار، ما يعادل نسبة 3.2%.

من جهة أخرى، أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.14 دولار، ليصل إلى 77.66 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بقيمة 2.19 دولار، أو ما يعادل نسبة 2.9%.

في المقابل، سجلت أسعار النفط العالمية خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع ظهور علامات تشير إلى ضعف الطلب، مما حدّ من المكاسب التي حققها سعر برميل النفط عالميًا خلال الأيام الأخيرة. وقد سجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وخسائر شهرية بنسبة 4.7%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 1.7%، وخسائر شهرية بنسبة 5.6%.