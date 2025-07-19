خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية رغم تراجع الأسواق العالمية

شفق نيوز– بغداد

سجل خاما البصرة مكاسب أسبوعية رغم التراجع الطفيف في سوق النفط العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 32 سنتاً ليصل إلى 67.47 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 18 سنتاً، ما يعادل 0.27%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع مماثل بلغ 32 سنتاً، ليصل إلى 70.52 دولاراً، مسجلاً مكاسب أسبوعية أكبر بلغت 1.41 دولار، أو ما يعادل 2.04%.

في المقابل، تكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسارة طفيفة بنحو 0.05% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.