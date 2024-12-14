خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي ، فيما أغلق النفط عالميا على ارتفاع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 10 سنتات ليصل الى 68.31 دولارا، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.02 دولار بما يعادل 1.52%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 10 سنتات ليصل الى 71.41 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 11 سنتات أو ما يعادل 0.15%‎.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) مكاسب أسبوعية قوية، وسط مخاوف بشأن تعطّل الإمدادات بسبب تشديد العقوبات على روسيا وإيران، وآمال في أن تؤدي إجراءات التحفيز الصينية إلى زيادة الطلب.

وسجل خام برنت مكاسب اسبوعية بنسبة 4.5‎%‎، في حين سجل خام غرب تكساس مكاسب بنسبة 6%.