خام البصرة يسجل مكاسب جديدة في اسبوع

شفق نيوز/ شهد خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية، وذلك بالتزامن مع تسجيل أسعار النفط العالمية لارتفاعات أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

فقد أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.54 دولار ليصل إلى 74.10 دولارا، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 2.74 دولار، ما يعادل 1.73%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.49 دولار ليصل إلى 77.25 دولارا، مسجلاً مكاسب أسبوعية مقدارها 2.59 دولار، أو ما يعادل 1.86%.

كما حققت أسعار النفط العالمية مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير أضرار الإعصار على الطلب الأمريكي مقابل أي تعطل واسع النطاق للإمدادات في حال هاجمت إسرائيل النفط الإيراني.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب أسبوعية أيضًا بنسبة 1.6%.