خام البصرة يسجل مكاسب تجاوزت 1% في أسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة مكاسب اسبوعية بأكثر من 1% ،بعد خسائر دامت لأربع أسابيع على التوالي، مع تذبذب أسعار النفط العالمي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 76 سنتا ليصل الى 81.28 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.83 دولار، بما يعادل 2.52%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 76 سنتا ليصل الى 86.43 دولارا، وسجل أيضا مكاسب أسبوعية بلغت 1.28 دولار او ما يعادل 1.87% .

وتباين أداء الخامين القياسيين خلال الأسبوع حيث تكبد برنت خسارة بنحو 17 سنتاً، بينما ارتفع الخام الأميركي بنحو 15 سنتا.