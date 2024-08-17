خام البصرة يسجل مكاسب بعد سلسلة خسائر استمرت لأسابيع

شفق نيوز/ حقق خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب ملحوظة بعد سلسلة من الخسائر التي استمرت لمدة خمس أسابيع، مدفوعين بمكاسب في أسعار النفط العالمية، والتي سجلت ارتفاعًا للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 77 سنتًا، ليصل إلى 75.55 دولارًا للبرميل، وبهذا، حقق مكاسب أسبوعية قدرها 2.3 دولار، أي ما يعادل نسبة 2.61%.

وفي نفس السياق، أغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع مماثل بلغ 77 سنتًا، ليصل إلى 78.55 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب أسبوعية قدرها 2.30 دولار، أي ما يعادل نسبة 2.60%.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بفضل بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية التي ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين من ركود محتمل في الولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وقد سجل الخامان الرئيسيان مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7% و4.5% على التوالي.