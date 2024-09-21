خام البصرة يسجل مكاسب اسبوعية تتجاوز 2%

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية تجاوزت 2%، في ظل تحقيق أسعار النفط العالمية مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 49 سنتاً ليصل إلى 69.39 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 2.3 دولار، أي ما يعادل 2.92%.

في الوقت نفسه، أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 49 سنتاً ليصل إلى 72.39 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية قدرها 2.3 دولاراً أو ما يعادل 2.92%.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات أمس الجمعة، إلا أنها سجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بخفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية. وقد حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت 4.9%.