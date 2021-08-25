خام البصرة يسجل أعلى الاسعار في اوبك

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الخفيف والثقيل"، يوم الاربعاء، مسجلاً أعلى الاسعار داخل منظمة اوبك.

وارتفع خام البصرة 1.62 دولاراً وبنسبة تغيير بلغ نسبته 2.32% ليصل الى 71.49 دولاراً، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعاً أيضاً بمقدار 2.55 دولارا أو ما يعادل 4.16% ليصل الى 63.80 دولاراً.

وسجل البصرة الخفيف اعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 70.22 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 65.28 دولاراً، ومزيج مربان الإماراتي 69.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.31 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 69.05 دولاراً، وجيراسول الانغولي 69.07 دولاراً، والكويت الكويتي الى 70.78 دولار امريكي.