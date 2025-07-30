خام البصرة يسجل صعوداً رغم استقرار أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز– بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الأربعاء، رغم استقرار أسعار النفط عالمياً.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً بمقدار 1.31 دولار، بما يعادل 0.88%، ليصل إلى 67.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بالمقدار والنسبة نفسيهما ليصل إلى 70.94 دولاراً.

وجاء هذا الصعود المحلي في وقت استقرت فيه أسعار النفط العالمية، بعد ارتفاع بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، نتيجة تزايد المخاوف من نقص محتمل في الإمدادات، عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض إجراءات صارمة ضد روسيا.

وبلغ سعر خام برنت العالمي 72.65 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر الخام الأمريكي 69.23 دولاراً.