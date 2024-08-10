خام البصرة يسجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في وقت سجلت أسعار النفط العالمي أول مكاسب بعد اربع اسابيع من الخسائر .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليصل الى 73.58 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.36 دولارات بما يعادل 2.17‎%‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليصل الى 76.85 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.8 دولار أو ما يعادل 2.46%‎.

وسجلت اسعار النفط العالمي مكاسب اسبوعية مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة بشأن العرض، ما دعّم أسعار النفط، وسجل برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5‎%‎.