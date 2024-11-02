خام البصرة يسجل خسائر طفيفة في أسبوع

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل خسائر أسبوعية للخامين (برنت وغرب تكساس).

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.13 دولار، ليصل إلى 69.11 دولاراً، وسجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 36 سنتًا، ما يعادل 0.52%.

بينما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.13 دولار، ليصل إلى 72.26 دولاراً، وسجل أيضًا خسائر أسبوعية بلغت 36 سنتًا أو ما يعادل 0.50%.

وسجل النفط العالمي خسائر أسبوعية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، عقب تقارير تفيد بأن إيران تستعد لتوجيه ضربة انتقامية ضد إسرائيل خلال الأيام المقبلة، مما يهدد بانقطاع الإمدادات.

كما سجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 3.8%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية أيضًا بنسبة 3.2%.

على الرغم من ذلك، حقق الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب شهرية خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بنسبة 2% و2.2%، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وترقب نتائج الانتخابات الأميركية.