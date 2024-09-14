خام البصرة يسجل خسائر طفيفة بعد أسبوع مضطرب

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية طفيفة برغم من تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب بعد سلسلة من الانخفاضات.‎

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل الى 67.42 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.95 دولار بما يعادل 1.34‎%‎ ‎.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل الى 70.42 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.87 دولار أو ما يعادل 1.34%‎.

وحقق خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية المتتالية، على الرغم من الصعوبات التي شهدها الأسبوع، حيث سجل خام البرنت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.