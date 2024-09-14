خام البصرة يسجل خسائر طفيفة بعد أسبوع مضطرب
شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية طفيفة برغم من تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب بعد سلسلة من الانخفاضات.
وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل الى 67.42 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.95 دولار بما يعادل 1.34% .
فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 88 سنتا ليصل الى 70.42 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.87 دولار أو ما يعادل 1.34%.
وحقق خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية المتتالية، على الرغم من الصعوبات التي شهدها الأسبوع، حيث سجل خام البرنت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.