خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية وسط تذبذب أسعار النفط العالمية

شفق نيوز/ شهد خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، متأثرين بتقلبات الأسواق العالمية التي سجلت بدورها تراجعاً في الأسعار على المستوى الأسبوعي والشهري.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 78 سنتاً، ليصل إلى 68.50 دولاراً للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية قدرها 1.29 دولار، ما يعادل 1.14%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أغلق على ارتفاع مماثل بقيمة 78 سنتاً، ليبلغ سعره 71.65 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 1.21 دولار، أي بنسبة 1.9%.

وسجلت أسواق النفط العالمية أيضاً تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، مع استمرار الضبابية الناتجة عن تأجيل اجتماع أوبك+، وتوترات جيوسياسية متزايدة بين إسرائيل وحزب الله، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وتكبد خام برنت تكبد خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%، رغم تحقيقه مكاسب شهرية طفيفة بلغت 0.17%.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 4.5%، إضافة إلى تراجع شهري بنسبة 1.2%.

ويعكس هذا التذبذب في الأسواق تأثير الظروف الجيوسياسية وتأجيل القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج، مما يزيد من حالة الترقب بين المستثمرين بشأن مستقبل أسعار النفط.