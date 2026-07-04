خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية مع تراجع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- البصرة

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط خسائر أسبوعية، بالتزامن مع تراجع أسواق النفط العالمية، رغم ارتفاع أسعار الخام في التعاملات اليومية الأخيرة.

وانخفض خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 16 سنتاً أو 0.27% ليغلق عند 60.09 دولاراً للبرميل، فيما بلغت خسائره الأسبوعية 96 سنتاً، بما يعادل 1.57% مقارنة ببداية الأسبوع.

كما هبط خام البصرة المتوسط بمقدار 5.16 دولارات أو 8.28% في آخر جلسة، ليغلق عند 57.19 دولاراً للبرميل، فيما بلغت خسائره الأسبوعية 5.96 دولارات، أي ما يعادل 10.42%.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم، إذ صعد خام برنت 32 سنتاً أو 0.45% إلى 72.12 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.13% إلى 68.78 دولاراً للبرميل.

ورغم الارتفاع اليومي، لا تزال أسواق النفط تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وسط استمرار الضغوط على الأسواق العالمية، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار الخامات العراقية.