خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية مع انخفاض أسعار النفط عالمياً

شفق نيوز/ سجل خاما البصرة خسائر أسبوعية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول ليوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.90 دولار، ليصل إلى 60.37 دولاراً، مسجلاً خسارة أسبوعية قدرها 21 سنتاً أو ما يعادل 0.35%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط على تراجع مماثل بقيمة 1.90 دولار، ليصل إلى 63.53 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 21 سنتاً، أو ما يعادل 0.33%.

وعالمياً، سجل خاما برنت وتكساس الأمريكي خسائر أسبوعية تجاوزت 1%، بعد تراجع الأسعار في ختام جلسة أمس الجمعة، وسط ضبابية قضائية في الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وترقّب لاجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+".