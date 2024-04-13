خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة بعد مكاسب دامت اربعة اسابيع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي تراجع لأكثر من 1% .

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من أول أمس الجمعة على انخفاض بلغ 3 سنتات ليصل الى 86.51 دولارا، وسجل مكاسب خسائر بلغت 32 سنتا بما يعادل 0.31%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 3 سنتات ليصل الى 89.71 دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 7سنتات او ما يعادل 0.8% .

ومحت مكاسب النفط العالمي يوم الجمعة بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة ، فيما تراجع برنت 0.8 بالمئة على أساس أسبوعي مقابل انخفاض بأكثر من واحد بالمئة للخام الأمريكي.