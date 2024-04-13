خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية طفيفة

خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية طفيفة
2024-04-13T04:55:00+00:00

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة بعد مكاسب دامت اربعة اسابيع على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي تراجع لأكثر من 1% . 

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من أول أمس الجمعة على انخفاض بلغ 3 سنتات  ليصل الى 86.51 دولارا، وسجل مكاسب خسائر  بلغت 32 سنتا بما يعادل 0.31%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 3 سنتات ليصل الى 89.71 دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت  7سنتات او ما يعادل 0.8% .

ومحت مكاسب النفط العالمي يوم الجمعة بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة ، فيما تراجع برنت 0.8 بالمئة على أساس أسبوعي مقابل انخفاض بأكثر من واحد بالمئة للخام الأمريكي.

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon