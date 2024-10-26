خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسائر طفيفة خلال الأسبوع الماضي، ‎رغم تسجيل أسعار النفط العالمي مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض بلغ 93 سنتا ليصل الى 69.47 دولارا، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 10 سنتات بما يعادل 0.14%.

هذا وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 93 سنتا ليصل الى 72.62 دولارا، وسجل خسائر اسبوعية بلغت 10 سنتات او ما يعادل 0.14%‎.

وسجل النفط العالمي مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات ،بعد تزايد التوترات في الشرق الأوسط، أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

كما سجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب اسبوعية ايضا بنسبة 4.5% .