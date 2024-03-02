خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية طفيفة، بالرغم من تسجيل أسعار البرنت مكاسب أسبوعية أكثر من 2%.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 69 سنتا ليصل الى 77.80 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 85 سنتا بما يعادل 1.9%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 69 سنتا، ليصل الى 80.25 دولارا، وسجل أيضا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 85 سنتا أو ما يعادل 1.5%.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 2% في نهاية تعاملات أمس الجمعة، كما سجلت مكاسب أسبوعية لكل من خام برنت بنسبة 2.3%، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5%.