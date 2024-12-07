خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من دولار

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع أسعار النفط عالميا للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تراجع الطلب العالمي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 20 سنتا ليصل إلى 67.29 دولارا للبرميل، مسجلا خسائر أسبوعية بلغت 1.31 دولار، بما يعادل 1.77%.

أما خام البصرة المتوسط، فقد أغلق في نفس الجلسة على انخفاض بلغ 20 سنتا أيضا ليصل إلى 71.65 دولارا للبرميل، مسجلا خسائر أسبوعية بلغت 1.12 دولارا أو ما يعادل 1.57%.

على مدار الأسبوع، سجل خام برنت انخفاضا بأكثر من 1%، بينما حافظ خام غرب تكساس الأمريكي على مكاسب هامشية بنسبة 0.1%.