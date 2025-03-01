خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر كبيرة خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاعهما في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة.

وأغلق خام البصرة الثقيل مرتفعاً بمقدار 88 سنتاً ليصل إلى 72.45 دولاراً للبرميل، لكنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4.6 دولارات، أو ما يعادل 5.33%.

كما صعد خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له بمقدار 88 سنتاً ليصل إلى 75.20 دولاراً، لكنه تكبد خسارة أسبوعية قدرها 4.6 دولارات، أي ما يعادل 5.12%.

أما خام برنت، فقد سجل خسارة أسبوعية بلغت 83 سنتاً، أو 1.12%، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً، ما يعادل 0.84%.