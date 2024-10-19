خام البصرة يسجل خسائر خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسائر أسبوعية تجاوزت 6%، مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية حادة.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 20 سنتًا، ليصل إلى 69.57 دولارًا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 5.47 دولارات، بما يعادل 6.11%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 20 سنتًا، ليصل إلى 72.72 دولارًا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 5.47 دولارات، أو ما يعادل 6.11%.

وانخفض الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) نحو 7% منذ بداية الأسبوع، بعد أن خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025. وسجل خام برنت خسائر أسبوعية بنسبة 7.5%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية أيضًا بنسبة 8.4%.