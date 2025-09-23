خام البصرة يسجل خسائر جديدة متأثراً بانخفاض أسعار النفط العالمية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 39 سنتاً بما يعادل 0.59%‎‎ ليصل الى 65.49 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 39 سنتاً بما يعادل 0.57% ‎ليصل 67.94 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي بإعادة تشغيل خط أنابيب النفط عبر تركيا.

وبلغ سعر خام برنت 66.15 دولاراً، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 61.92 دولاراً.