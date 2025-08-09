خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية كبيرة تتجاوز 6%

شفق نيوز– بغداد

سجل خام البصرة خسارة أسبوعية كبيرة بلغت أكثر من 6%، وسط مخاوف وتأثيرات اقتصادية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول يوم أمس الجمعة على انخفاض قدره 87 سنتاً، ليصل إلى 64.73 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 4.55 دولارات، ما يعادل 6.57%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط في نفس الجلسة على انخفاض بمقدار 87 سنتاً أيضاً، ليصل إلى 67.98 دولاراً، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 4.35 دولار أو ما يعادل 6.01%.

وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط عند التسوية يوم أمس الجمعة، إلا أنها تكبدت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر الشهر الماضي، نتيجة لتقارير عن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تأثير الرسوم على التوقعات الاقتصادية العالمية.