خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية طفيفة

شفق نيوز- اقتصاد

سجل خاما البصرة خسارة أسبوعية طفيفة، رغم ارتفاعهما في آخر جلسات التداول، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 57 سنتاً ليصل إلى 67.43 دولاراً، غير أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 4 سنتات، أي ما يعادل 0.06%.

كما أغلق خام البصرة المتوسط على ارتفاع مماثل بلغ 57 سنتاً ليصل إلى 70.48 دولاراً، إلا أنه بدوره سجل خسارة أسبوعية بواقع 4 سنتات أو ما يعادل 0.06%.

وجاء هذا الأداء ضمن موجة تراجع شهدتها أسعار النفط عالمياً عند التسوية، وسط أنباء اقتصادية سلبية بين الولايات المتحدة والصين، ومؤشرات على زيادة في المعروض، رغم التفاؤل بأن الاتفاقات الأميركية الأخيرة قد تعزز النمو الاقتصادي العالمي وتدعم الطلب على النفط.

وسجل خام برنت انخفاضاً أسبوعياً بنحو 1%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.