خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية تفوق 1% رغم المكاسب العالمية

شفق نيوز/ سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط" خسارة أسبوعية تجاوزت 1%، في وقت حققت فيه أسعار النفط العالمية مكاسب بدعم من تهدئة تجارية بين واشنطن وبكين.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول ليوم أمس الجمعة منخفضاً بمقدار 75 سنتاً، ليصل إلى 60.49 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 67 سنتاً، أي ما يعادل 1.1%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط على انخفاض قدره 57 سنتاً، ليستقر عند 63.64 دولاراً، بخسارة أسبوعية بلغت أيضاً 67 سنتاً، أو ما يعادل 1.04%.

وعالمياً، حقق خام برنت والخام الأميركي تكساس مكاسب أسبوعية بنحو 1%، مدعومة باتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتهدئة الحرب التجارية لمدة 90 يوماً، يشمل تخفيضات جمركية متبادلة، ما عزز شهية الأسواق العالمية.